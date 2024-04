Jeden a pol desaťročia spolupráce

Uverejnené: piatok, 26. apríl 2024, 06:01

V Tatabáni – Bánhide sa 20. apríla stretli Slováci z Komárňansko-ostrihomskej župy, aby spoločne s hosťami z Nitrianskeho kraja oslávili 15 rokov spolupráce Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy a Krajského osvetového strediska v Nitre.

Okrem slávnostných pozdravov a poďakovaní, ktoré odzneli, sa na javisku predstavili Folklórny súbor Furmani, Mažoretky Larissa z Veľkého Cetína a Folklórna skupina Jaročan z Jarku. Súčasťou oslavy bola tiež výstava fotografií svadobných odevov s názvom Parta moja, parta.

Na javisku Osvetového domu Puškina v Tatabáni – Bánhide sa ako prvý predstavil Folklórny súbor Furmani. Teleso vzniklo pri Centre voľného času Domino v Nitre. Umeleckým vedúcim a choreografom je Marián Hlavatý. Vedúcim ľudovej hudby a primášom je Erik Sitár. Členovia súboru vyrastali v detských folklórnych formáciách pôsobiacich v Nitre a na okolí. O vynikajúcej pripravenosti a pozoruhodnom programe formácie sme písali už v minulosti po hosťovaní Furmanov na Adventnom stretnutí v Dorogu. Názov ich terajšieho programu bol Regrútska rozlúčka z Podzoboria. Po nich sa obecenstvu predstavili Mažoretky Larissa z Veľkého Cetína pod vedením Patrície Ďurianovej. Choreografia dostala titul Crazy. Prvý blok uzatvorila Folklórna skupina Jaročan z Jarku veselým programom Spevy a tance z nitrianskej dediny. Vedúcim folklórnej skupiny je Jozef Tekely.

V druhom bloku galaprogramu sa opäť vrátili na javisko Mažoretky Larissa, po druhý raz s choreografiou James Bond. Furmani galaprogram slávnostne otvorili a taktiež aj uzavreli. Urobili tak Čilejkárskou zábavou, piesňami a tancami z Tekova.

Obecenstvu sa predstavila aj sólistka Boglárka Csámpaiová z Jelenca. Mladá krojovaná dievčina nielen spievala, ale aj preberala prstami na cifrovanej, vyrezávanej citare. Zaspievala svadobné piesne z Podzoboria. Jej vystúpenie sa viazalo na ďalší bod programu, pretože pri príležitosti 15-ročnej spolupráce Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy a Krajského osvetového strediska v Nitre priatelia zo Slovenska pripravili výstavu fotografií s názvom Parta moja, parta. Snímky zachycujú nevesty z podzoborských obcí v ľudovom odeve s partou na hlave. Parta je tradičná súčasť ľudového krojového odevu. Na Podzoborí, ako aj vo väčšine regiónov, nevesty nosili partu počas sobáša a následnej veselice. Od začepčenia vydaté ženy už partu nosiť nemohli, ich každodennou pokrývkou hlavy sa až do konca života stal čepiec. Expozícia fotografií podzoborského ľudového odevu bola vystavená v Slovenskom dome v Bánhide. Tam boli „nastúpené“ aj nádherne „vyšperkované“, autenticky krojované bábiky a ručné práce Alžbety Gyepesovej z Dolných Obdokoviec. Po skončení galaprogramu slávnosti sa diváci presunuli do Slovenského domu, kde si mohli pozrieť výstavu.

Hostia sa postarali aj o pohostenie. Priniesli so sebou ochutnávku tradičných koláčikov a pagáčov z Podzoboria. Folkloristka Rozália Csámpaiová z Jelenca ponúkala dobroty počas programu i po ňom.

Po skončení vystúpení a klopkania obuvníckych kopýtok roztancovaných Furmanov moderátorka Mariana Sándorová požiadala o slávnostný príhovor riaditeľku Krajského osvetového strediska v Nitre Danielu Gundovú a predsedníčku župnej slovenskej samosprávy Alžbetu Szabovú.

Život je dúha

Riaditeľka KOS a predsedníčka župného grémia sa zhodli na zdraviciach, ktoré chceli účastníkom oslavy sprostredkovať. Daniela Gundová, za účinnej pomoci ktorej sa spolupráca už 15 rokov deje, poďakovala súborom, ktoré sa na slávnosti podieľali, ako aj všetkým, ktorí priložili a prikladajú ruku k spoločným programom. „Život je dúha. Takto sme pomenovali dnešný jubilejný program usporiadaný pri príležitosti 15. výročia spolupráce medzi Nitrianskym krajským osvetovým strediskom a Komárňansko-ostrihomskou slovenskou samosprávou,“ povedala Alžbeta Szabová. Predsedníčka župného slovenského voleného zboru vysvetlila prečo: „Farby dúhy sme nahradili slovami: spomíname, nezabúdame, ďakujeme, pokračujeme. V prvom rade SPOMÍNAME na začiatky spolupráce v roku 2009 až doposiaľ. NEZABÚDAME, preto musím vysloviť nám známe meno Ruženky Izingovej Pružinovej, vzácnej osoby, iniciátorky našej spolupráce, našich krásnych priateľských vzťahov. Bola hybnou silou po celé roky, ktoré strávila vo funkcii vedúcej bánhidskej pobočky Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku až do smrti. Róža, ako sme ju poznali a oslovovali, mala veľkú zásluhu na tejto prekrásnej činnosti, bola priateľkou a neúnavnou organizátorkou kultúrnych podujatí, duchovných akcii. Milá Ruženka, nezabudneme na teba, nech ti je rodná zem na bánhidskom cintoríne ľahká, odpočívaj v pokoji. Štafetu spolupráce verne ponesieme pre spokojnosť našich predkov. ĎAKUJEME je slovo, ktoré je cenné nado všetko. Patrí všetkým, ktorí sa pričinili o to, že dnes tu spoločne oslavujeme už krásne 15. výročie,“ povedala Alžbeta Szabová, ktorá poukázala na skutočnosť, že za jeden a pol desaťročím spolupráce stoja všetky slovenské národnostné kultúrne súbory, spevácke, tanečné, hudobné telesá, výtvarné skupiny, slovenské kluby, slovenské samosprávy našej malej, ale o to krajšej župy obklopenej pohoriami Vérteš, Gereče a Pilíš. Predsedníčka župného zboru zdôraznila: „Poslednou farbou dúhy je slovo POKRAČUJEME. Toto slovo znamená, že spoločne a s veľkým odhodlaním zabojujeme o to, aby aj po národnostných voľbách 9. júna mohla naďalej pracovať župná slovenská samospráva, v prospech občanov so slovenskými koreňmi, za zachovanie dedičstva našich predkov. K tomu však je potrebné, aby vo všetkých desiatich obciach a mestách v našej župe boli opäť založené slovenské samosprávy. Takže, milí naši, nezabúdajte na svoje korene, prihláste sa na národnostnú volebnú listinu, ak ste to doteraz neurobili. Potom choďte do volebných miestností, odovzdajte na zelených hárkoch svoj hlas na miestnych, župných a celoštátnych slovenských poslancov. Vložte lístky do zelenej obálky. Obálku zalepte a tak vhoďte do urny, lebo inak bude váš hlas neplatný. Keď sa všetko vydarí, tak naša spolupráca bude môcť úspešne pokračovať aj v budúcnosti,“ upozornila účastníkov slávnosti, Slovákov Komárňansko-ostrihomskej župy Alžbeta Szabová. Nakoniec sa poďakovala dlhoročným priateľom za vynakladané úsilie, Daniele Gundovej, národnostnej spolupracovníčke KOS Silvii Vargovej, vystupujúcim telesám, ako aj všetkým, ktorí pripravili krásnu výstavu a vynikajúce pohostenie z tradičných koláčov.

Ako nám Alžbeta Szabová prezradila, expozícia fotografií Parta moja, parta bude inštalovaná v Slovenskom dome do 2. mája. Keď si po materiál výstavy pracovníci KOS v Nitre prídu, pôjdu sa tiež pokloniť pamiatke Rozálie Izingovej Pružinovej na miesto jej posledného odpočinku v bánhidskom cintoríne.

(-tre)

Foto: K. Jackl