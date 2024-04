O predvolebnom fóre v Alkári

Uverejnené: piatok, 26. apríl 2024, 06:02

Predvolebné fórum Slovákov Novohradskej a Hevešskej župy usporiadali v Alkári 16. apríla. Stretnutie zorganizovala Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy v spolupráci so Zväzom Slovákov v Maďarsku (ZSM) a miestnou slovenskou samosprávou. Cieľom organizátorov bolo, aby vedúci samospráv dostali presné informácie o národnostných voľbách do miestnych, župných a celoštátnej samosprávy.

Vo veľkej sále Základnej školy a materskej školy Lászlóa Zakupszkého sa zišli predstavitelia desiatich národnostných zborov, z Hevešskej župy delegáciu poslala Malá Nána a Boršodsko-abovsko-zemplínsku župu zastupovala Nová Huta. V otváracom kultúrnom programe miestne slovenské ľudové piesne spievala Luca Erdélyiová a báseň Sándora Síka Ako Matra, ktorú do slovenčiny pretlmočil básnik Gregor Papuček zarecitoval Huba Botlik-Kőszegi.

Volených zástupcov Slovákov pozdravila predsedníčka Slovenskej samosprávy v Alkári Judita Szabadová Kaszalová a odovzdala slovo predsedníčke Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbete Hollerovej Račkovej. Vedúca nášho najvyššieho voleného zboru sa zmienila o dianí posledných piatich rokov. Podelila sa o to, že napriek všetkým komplikáciám sa podarilo udržať pri živote inštitúcie patriace k CSSM a uskutočniť dva veľké projekty. Jedným bolo zakúpenie bývalého evanjelického kostola na Rákocziho triede v Budapešti a druhým prevzatie čabianskeho Domu slovenskej kultúry.

Prítomným sa prihovoril aj slovenský národnostný hovorca maďarského parlamentu Anton Paulik. Zdôraznil, že podľa údajov sčítania obyvateľstva v Maďarsku sa k slovenskej národnosti prihlásil nižší počet ľudí. Za mimoriadne dôležité označil motiváciu občanov, aby sa do 31. mája hlásili k slovenskej národnosti. Hovoril aj o komunálnych a národnostných voľbách, ktoré sa budú celoštátne konať 9. júna. A. Paulik upriamil pozornosť na to, že v národnostných voľbách budú tri listiny. Hlasovať sa bude na poslancov miestnej, župnej a celoštátnej samosprávy. Všetky tri listiny treba vložiť do zelenej obálky a zalepiť ju. Parlamentný hovorca si so sebou priniesol aj letáky, ktoré dvojjazyčne znázorňujú priebeh hlasovania.

V mene Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) sa prihovorila jeho predsedníčka Ruženka Egyedová Baráneková. Poukázala na to, že Zväz má neľahkú úlohu vo voľbách, lebo tým, že podpíše kandidačné listiny do miestnych, župných a do celoštátnej samosprávy, preberá akúsi zodpovednosť za schopnosti kandidátov. Zdôraznila, že si treba zvoliť takých predstaviteľov, ktorí sú schopní zastupovať záujmy Slovákov v Maďarsku. Informovala aj o koaličných rokovaniach s Úniou slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenským spolkom Identita. Príspevok ukončila tým, že 2024 je Rokom osobností Slovákov v Maďarsku. Poprosila prítomných, aby významné osobnosti svojej obce, mesta, župy priblížili prostredníctvom Ľudových novín Slovákom po celom svete.

O slovo požiadal aj predseda Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy. Ferdinand Egyed sa poďakoval za vytrvalú a dlhoročnú prácu J. Szabadovej Kaszalovej a uistil ju, že župa aj naďalej bude stáť pri slovenskej samospráve, vo všetkom ju podporovať, lebo v poslednom období čelí vážnym obvineniam týkajúcich sa jej fungovania a práce.

Po príhovoroch prítomní mali možnosť pýtať sa a diskutovať o voľbách. Alkárski aktivisti slovenskej samosprávy pre svojich hostí nachystali aj pohostenie: piškótovú roládu a miestnu špecialitu – „posípavú kapustu“ (známu aj ako koložvárska kapusta).

„Stretnutie sa veľmi dobre podarilo, Na záver sa ľudia pozvoľna rozprávali a pochutnávali si na jedlách. Bola výborná nálada, bolo vidieť spokojnosť na tvárach. Ako predsedníčka miestnych Slovákov verím, že sa ľudia ešte budú hlásiť na listinu slovenských voličov. Žiaľ, naša samospráva bude pozostávať len z 3 členov. Prítomným som predstavila našich kandidátov. Jednou z nich je Virág Pincziová Szívósová, ktorá síce býva v Dindeši, ale už 22 rokov vyučuje u nás. Druhou je Dóra Erdélyiová, ktorá skončila na budapeštianskom slovenskom gymnáziu a momentálne študuje predškolskú elementárnu pedagogiku. Po jej ukončení chce byť vychovávateľkou v našej materskej škole. Treťou kandidátkou je účtovníčka Patrícia Aipliová Radnaiová. Počas fóra bolo cítiť súdržnosť, verím, že nám vydrží. Rozlúčili sme sa naozaj povzbudení,“ dodala J. Szabadová Kaszalová.

(ar)

Foto: Dóra Ludányiová, Terézia Nedeliczká