V zrkadle času (9/2023)

Uverejnené: nedeľa, 26. február 2023, 05:24

Pred 60 rokmi: Rozdiely medzi nárečím a spisovnou slovenčinou

Zoltán Bárkányi: – V Maďarsku slovenčina ako predmet sa vyučuje v tých dedinách, kde obyvatelia hovoria nejakým slovenským nárečím. Žiaci teda ešte doma sa naučia niektorému nárečiu. To je fakt, ktorý si učitelia musia uvedomiť, a o ktorý sa môžu opierať vo svojej vyučovacej práci. Nevýhoda je len tá, a to robí žiakom rôzne ťažkosti, že dnešná spisovná slovenčina je dosť vzdialená od týchto nárečí. Cieľom pedagóga je, aby na základe znalosti nárečia naučil žiakov živej, literárnej slovenčine. Tu môže učiteľ poukázať na rozdiely medzi nárečím a spisovným jazykom. Akiste úspešnejší je vyučovací proces, keď i učiteľ pozná aspoň do určitej miery nárečie dediny, v ktorej vyučuje. (7. marca 1963)

Pred 50 rokmi: Nové miesta aj pre našich slovenských pedagógov

1. marca 1973 vydané číslo vestníka Művelődési Közlöny prináša zoznam voľných pracovných miest pre pedagógov na školský rok 1973/74 vrátane národnostných, teda aj našich slovenských. Cieľom miestnymi radami vypísaných súbehov je zlepšovanie stavu pedagogických pracovných síl v školách a škôlkach, zvýšenie počtu vyučovacích hodín, vedených odbornými pedagógmi, zníženie počtu pedagógov bez odborného vzdelania, zmiernenie preťaženia pedagógov a vytvorenie čím viac stabilných učiteľských zborov. Vypísané miesta pre pedagógov sú uvedené podľa žúp. Pri niektorých sú označené i požiadavky, týkajúce sa osoby pedagóga, ako aj úlohy, ktoré má plniť popri vyučovacej práci (napríklad vedenie spevokolu, klubovej knižnice, atď.), ďalej uvedené sú i priaznivé okolnosti ako napr. jazykový príplatok, oblastný príplatok, služobný byt, podmienky stravovania, atď... (8. marca 1973)

Pred 20 rokmi: Cesta zarúbaná – Otvorene o chúlostivých otázkach

Sedemnásť autorov sa v 31 príspevkoch prihovára čitateľom zborníka Cesta zarúbaná – s podtitulom Súčasný stav a perspektívy Slovákov v Maďarsku –, ktorý je spoločným edičným činom Čabianskej organizácie Slovákov a Vydavateľstva Ivana Krásku v Nadlaku. Tematický záber materiálov je široký: od výučby a používania materinského jazyka cez kultúrny, náboženský život, až po literatúru a masmédiá. Spoločný menovateľ príspevkov je zrejmý: Čo podniknúť v situácii, keď ide o prežitie našej slovenskej národnosti. Je to skutočne ťažké „tam, kde sa na určitý čas prestane obcovať v materinskom jazyku nábožensky a kultúrne, a kde na určitý čas prestanú pôsobiť školy s materinským vyučovacím jazykom“. Okolnosti svedčia o nepriaznivom postavení vo všetkých spomenutých oblastiach. (27. februára 2003)

FotoMOMENTKY z našej minulosti

Koncom februára 1963 sa v Maďarsku konali voľby poslancov Národného zhromaždenia a zároveň aj miestnych rád, na ktoré v našej slovenskej obci Jača (Acsa) značná časť žien a plnoletých dievčat sa vybrala vo svojom prekrásnom miestnom kroji. (mti)

Členovia detského a mládežníckeho folklórneho súboru Slovákov z Tatabáne-Bánhidy 18. marca 1989 v rámci tzv. viedenských dní sa zúčastnili pouličného sprievodu v centre Budapešti. (mti)

Mladí tanečníci z Čuváru 16. marca 1952 na kultúrnej prehliadke v Asóde predniesli s veľkým úspechom miestne ľudové tance. (mti)

Záber z Dedinského múzea Slovákmi obývanej pripeštianskej obce Veľká Tarča z marca roku 1971. (mti)

Zostavil: Imrich Fuhl