Editoriál: Novoročné predsavzatia

Uverejnené: štvrtok, 04. január 2024, 06:54

Schudnem. Aspoň päť kíl, aby som sa zmestil/zmestila do nohavíc.

Priberiem. Aspoň päť kíl, aby ma vietor neodfúkol.

Budem jesť zdravšie. Viac zeleniny, ovocia, menej červeného mäsa a tuku, menej spracovaného cukru.

Budem jesť konečne viacej bielkovín, aby sa mi zlepšili hodnoty železa v krvi.

Budem viac chodiť medzi ľudí, nebudem sa zaoberať stále iba prácou a domácnosťou.

Znížim spoločenské aktivity, aby som trochu viacej bol/bola doma.

Budem otvorenejší/otvorenejšia.

Začnem sa venovať sám/sama sebe.

Toto sú tie bežné novoročné predsavzatia. Ale čo si môže predsavzať jediný slovenský týždenník vychádzajúci v Maďarsku nepretržite od roku 1957? Je to naraz ľahké a ťažké. Ľahké preto, lebo vám môžeme sľúbiť, že podľa svojich možností vás, milí čitatelia, budeme informovať o všetkých slovenských dianiach v Maďarsku. Ťažké preto, lebo veru všade sa nedostaneme, hlavne teraz, keď je nás od januára v redakcii o jedného menej. Avšak prichádzajú nám na pomoc naši externí spolupracovníci, naši stáli čitatelia, ktorí nám poskytujú informácie. Niekedy sami napíšu článok, inokedy nám pošlú správu. A takto môžu naše noviny pokračovať v načatej tradícii informovať o všetkom slovenskom, čo sa okolo nás deje.

Budeme však mať aj tzv. ťažiskové témy, teda také, ktoré tento rok považujeme za mimoriadne dôležité a plánujeme sa nimi zaoberať častejšie a podrobnejšie.

Sú to tri témy: výsledky sčítania obyvateľstva, 30 rokov národnostných samospráv a júnové voľby do nich. Témy, ktoré nemôžeme nechať bez povšimnutia. Týkajú sa celej našej komunity, bez ohľadu na miesto bývania, vek, rod, politickú, náboženskú alebo spoločenskú orientáciu. To, ako ich spracujeme, sa dozviete počas roka.

Zatiaľ vám aj z tohto miesta želám všetko najlepšie do nového roka, zdravie, hojnosť a lásku každý deň.

Eva Fábiánová