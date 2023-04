Príbeh nevesty – Maďarské časopisy ovplyvňovali svadobnú módu slovenských žien

Uverejnené: nedeľa, 16. apríl 2023, 06:18

Svadba patrí k najvýznamnejším dňom nielen v živote ženícha a nevesty, ale i blízkej rodiny, podieľajúcej sa na organizovaní svadobnej hostiny a všetkých náležitostí s ňou súvisiacich, vrátane zabezpečenia svadobných šiat nevesty a obleku ženícha, šiat družičiek, svadobných doplnkov... Aj svadobné zvyky a svadobná móda majú svoju vlastnú históriu, ovplyvnenú mnohými faktormi aktuálnej doby.

Pohľad do historického vývoja svadobného odievania je zaujímavý nielen pre budúce nevesty a ženíchov, ale i pre tých, ktorí už svadbu majú dávno za sebou. Mnoho zaujímavostí práve z tejto oblasti nám ponúka výstava Jany Mládek Rajniakovej, nesúca názov Príbeh nevesty.

O autorke výstavy

Jana Mládek Rajniaková pochádza z Hýb na Liptove, ale toho času žije so svojou rodinou v okrese Levice, v obci Iňa. Je majiteľkou rozsiahlej zbierky starých svadobných odevov a doplnkov z bývalého Československa. Pôvodne vyštudovala etnológiu na Katedre etnológie a folkloristiky v Nitre. Počas štúdia sa jej záujem zameral na odev a odievanie. Venovala sa vývinu slovenského ľudového odevu. Napokon na túto tému písala aj svoju dizertačnú prácu, poriada prednášky a vydala knižnú publikáciu. Téme sa v súčasnosti venuje prostredníctvom zbierky, ktorú sama vytvára. Je to zbierka dobových svadobných šiat, odevov a doplnkov.

Počas nášho stretnutia pri príležitosti otvorenia výstavy „Príbeh nevesty“ v Nových Zámkoch, sme autorke položili niekoľko otázok:

– Vieme o vás, že sa od roku 2012 zaoberáte zbieraním svadobných šiat, príbehov, svadobných fotografií i doplnkov. Môžete nám prezradiť, koľko svadobných šiat máte doposiaľ v zbierke?

– V súčasnosti je to presne 256 svadobných šiat, najstaršie pochádzajú z roku 1928. V zbierke sú aj staršie predmety, zo začiatku 20. storočia, diadémy, korunky, závoje, rukavičky a pod. Šaty sú v súčasnosti v správe Občianskeho združenia, ktoré zbierku spravuje a realizuje v spolupráci s inštitúciami väčšie množstvo výstav. V minulom roku ich bolo 8, rok predtým 4. Výstava, ktorá je aktuálne v Nových Zámkoch, je prvá tohtoročná výstava, ale čakajú nás v tomto roku aj ďalšie.

– Sú tieto výstavy putovné?

– Výstavy nie sú putovné. Sú vždy špecificky robené a vypracované na konkrétnu lokalitu a región, pretože s každou výstavou sa snažím priniesť do daného regiónu niečo zaujímavé. V Nových Zámkoch si môžu návštevníci pozrieť aj svadobné šaty z okolia Nových Zámkov. Aby aj „nevesty“, ktoré nám šaty venovali do zbierky, mohli prísť a svoje šaty vidieť. Výstavu vždy robím tak, aby v nej boli zachytené všetky vývinové obdobia, čiže od najstaršieho až po to najmladšie, súčasné, aby návštevník videl prierez dobovej módy, vývinu doplnkov, farebnosti svadobných šiat a podobne.

– V našom regióne sú aj slovenské aj maďarské obce. Vidíte nejaký rozdiel vo vývine svadobnej módy?

– Rozdiel nemôžeme vidieť a to z jedného dôvodu: ženy v tejto časti Slovenska bez ohľadu na národnosť od 50. rokov odoberali aj časopisy z Maďarska. Existovali síce aj slovenské časopisy, ale maďarské boli veľmi obľúbené a často prinášali aj svadobnú módu, trendy v tejto oblasti v strednej Európe. Súčasťou zbierky sú maďarské časopisy Ez a divat a Barátnő. Nemám síce všetky čísla, ale vystavené svedčia o tom, že cez Maďarsko do Československa, hlavne na juh Slovenska, prichádzala stredoeurópska svadobná móda.

Zaujímavosťou výstavy je i to, že ku každému vystavenému kusu svadobných šiat je priložený aj príbeh nevesty, ktorý nám popisuje históriu jeho vzniku od kúpy látky až po výsledný efekt.

Výstava Príbeh nevesty v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch je prístupná do 11. mája.

Helena Rusnáková

Foto: autorka