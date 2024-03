Deň žien s malokerešskými krojmi

Uverejnené: sobota, 16. marec 2024, 09:47

Mimoriadnou módnou prehliadkou potešila Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti ženy z hlavného mesta a okolia na Medzinárodný deň žien. Spolu so svojimi partnermi, slovenskými volenými zbormi z II., III., VIII. obvodu a hlavného mesta totiž pozvali Slovenský národnostný spevácky zbor a citarovú skupinu z Malého Kereša, ktorých členovia predviedli tie najkrajšie malokerešské kroje.

Pred samotnou prehliadkou naladili prítomných speváci pod vedením Szilvie Tamásovej prekrásnymi ľudovými piesňami.

Javisko Osvetového strediska Attilu Józsefa sa teda 7. marca premenilo na mólo, na ktorom sa rad-radom vystriedali manekýnky oblečené do slovenského ľudového kroja. O jednotlivých častiach oblečenia, ako aj o príležitostiach, na ktoré si ich voľakedy naše staré mamy obliekali, hovorila horlivá zberateľka ľudového odevu Helena Barkócziová. Na pomoc jej bola so slovenskými vysvetleniami predsedníčka hostiteľského zboru Eva Fábiánová, ktorá občas tiež onemela od krásy, keď videla nádherné zamatové, brokátové a mimoriadne krásne vyšívané časti oblečenia.

Ako prvé vystúpili Luca Ősziová a Emese Hunyadiová, ktoré predviedli dievčenský kroj. Gyöngyi Sedmákovú obliekala do svadobných šiat jej matka Helena Hlaváčová.

Dozvedeli sme sa okrem iného, že novučičké šaty si obliekali ženy do kostola, keď už boli raz-dvakrát prané, tak na trh, potom do vinice a „staré“ nosili už iba na doma. Dopočuli sme sa, koľko druhov haleniek, teda blúzok ženy nosili, ako aj to, že bez fodričky t. j. volánika, ktorý pripevnili navyše na sviatočnú blúzku, von nevyšli. Ale videli sme aj obleky, teda ženské šaty, ktoré mali z tej istej látky hornú aj dolnú časť. Dozvedeli sme sa, že síce pomerne často nosili čierne oblečenie aj v bežný deň, na pohreb sa nesvedčilo obliecť si iba jednoduché čierne šaty.

Javisko nepatrilo iba ženám, svoje krásne haleny ukázali aj muži a na záver znovu zaspievali členovia speváckeho zboru kytičku ľudových piesní. Medzitým E. Fábiánová a predsedníčka Slovenskej samosprávy v Malom Kereši Ildiko Györková podpísali zmluvu o spolupráci, aby aj v budúcnosti mohli organizovať podobné zaujímavé podujatia.

(ef)

Foto: autorka, Monika Szelényiová

