Unikátne zemiakové pivnice v Liptovskej Tepličke

Obec Liptovská Teplička na severnom úpätí Nízkych Tatier (v okrese Poprad) sa pýši európskym, ak nie svetovým unikátom: stáročnými drobnými hobitími domčekmi (Hobbit town), akoby zo známeho filmu Pán prsteňov, v skutočnosti ale pivničkami na zemiaky, budovanými údajne spolu so samotnou dedinou od roku 1634.

Tieto zaujímavé pivnice medzi obcou a cintorínom sú vyhĺbené kolmo do zeme, dosahujú hĺbku okolo 2,5-3m, majú hruškovitý tvar, smerom hore sa zužujú. Nad jamou je strieška z guľatiny, na nej vrstva hliny pokrytá mačinou. Striešku, ktorá má mierny spád, podopierajú malé dvierka vsadené do stĺpikov. Vďaka vápencovo-ílovitej zemi, do ktorej sú pivničky vyhĺbené, si zemiaky a zelenina pri stabilnej teplote 2 až 6 °C udržia pomerne dobrú kvalitu po celý rok. Do jednej pivničky sa zmestí okolo tridsať vriec zemiakov. Dodnes sa zachovalo 419 takýchto pivníc, stále sa využívajú na uskladnenie zemiakov, majú svojich majiteľov a dedia sa z generácie na generáciu. V amfiteátri Liptovskej Tepličky sa konajú tradičné folklórne slávnosti, nachádza sa tu tiež jedinečné Stodolište, súbor hospodárskych budov – stodôl a v obci je vybudovaný aj náučný chodník informujúci návštevníkov o tradíciách a histórii lokality.

