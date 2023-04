Anketa Ľudových novín: Viete si predstaviť, že by ste sa usadili na Slovensku? Ak áno, kde?

Uverejnené: nedeľa, 09. apríl 2023, 05:41

Hoci podľa porekadla, všade dobre, doma najlepšie, predsa sa občas pohráme s myšlienkou, že by sme bývali inde, ako práve bývame. Spýtali sme sa našich čitateľov, či by sa usadili na Slovensku.

Vivien Orsósová, Dunaeďház/Budapešť

Slovensko mám veľmi rada. Minulý semester som študovala v Bratislave na Univerzite Komenského v rámci štipendijného programu Erasmus. Vďaka tomu som mala možnosť spoznať tamojší život. Bolo mi tam veľmi dobre, páčilo sa mi aj samotné mesto, aj univerzita. Bratislava je podľa mňa veľmi pokojné a tiché mesto. Mimoriadne dobrý zážitok som mala, keď som navštívila galériu Nedbalka. Stihla som si pozrieť aj výstavu fotografií Alexandra Rehorovského, ktorá mala názov Until I see you again (Kým ťa opäť neuvidím). Bola som ňou nadšená. Samozrejme, nezabudnuteľné boli aj návštevy Vianočných trhov. Túlali sme sa tam s priateľmi zo školy, keď rozsvecovali mestský vianočný stromček. Ale milovala som aj obyčajné všedné dni, keď sme sa v daždivom počasí len tak rozprávali. Na univerzite som mala veľmi dobrých učiteľov a na kurzoch, ktoré ponúka Studia Academica Slovaca, som si osviežila znalosti slovenského jazyka.

Mojím najobľúbenejším mestom je však Budapešť, kde som od strednej školy strávila väčšinu času, a tiež moje rodné mesto Dunaeďház, kde je moja rodina, takže by som sa neusadila ďaleko od týchto miest. Mám tu priateľov a rodinu, tu študujem, vlastne mám tu všetko. Viem, že veľa ľudí v súčasnosti skúša šťastie v zahraničí, čo samozrejme chápem. Človek nikdy nevie, čo prinesie budúcnosť, ale ja plánujem zostať.

Juraj Rágyanszki, Sarvaš/Budapešť

Neviem si predstaviť, že by som sa usadil definitívne na Slovensku, ale rád by som tam dlhšie pobudol. Pre mňa je jednoduchou otázkou, kde by to bolo, veď som tam mal možnosť študovať dlhší čas. Vždy som študoval v Bratislave, dvakrát som strávil na Univerzite Komenského po dva semestre a potom ešte niekoľko ďalších mesiacov. Keby som sa vrátil na Slovensko, tak by som určite býval v Bratislave, lebo mám rád veľké mestá. Bratislavu považujem za akúsi minimetropolu. Samozrejme, stále túžim pobudnúť nejakú dobu v zahraničí. Žiaľ, už som starší, ako som bol v časoch univerzitných štúdií a preto si myslím, že si nemôžem dovoliť dlhší čas žiť v zahraničí. K Budapešti ma pútajú pracovné, aj študijné povinnosti.

Marcell Gergő, Békešská Čaba

Doteraz som nad touto otázkou nepremýšľal. Mám zmiešané pocity. Určite by som si dvakrát rozmyslel, či sa usadím niekde v zahraničí. Vždy som rád chodil na túry po Slovensku, je to nádherná krajina, aj keď Dolná zem je mi bližšia. Pravdepodobne by som si vybral miesto, odkiaľ pochádzajú moji predkovia – stredné Slovensko. Zaujíma ma prostredie, v ktorom žili. Bolo by však veľmi ťažké odísť z tejto klenotnice – z našej milovanej Békešskej Čaby. Takže radšej zostanem tu, ako moji predkovia.

Ján Pepó, Veľký Bánhedeš

Ja som už býval na Slovensku, dva roky som žil v Bratislave. Veľmi sa mi tam páčilo, rád som býval v centre hlavného mesta, ale keby som sa odsťahoval definitívne na Slovensko, tak by to bolo tam, kde sú hory alebo aspoň kopce. Celý život sa mi páčil pohľad na hory, nadchýna ma to. Považujem to za ohromný zážitok. A tiež mám rád kúpele. Ak si môžem vybrať, tak by som šiel bývať na miesto, kde sú hory aj kúpele, kde sa človek môže máčať, aj slovenský jazyk by som si mohol cvičiť. Keďže som starý a bolia ma nohy, tak som vlastne rád, že bývam tam, kde bývam, na nížine bez kopcov. Keď sa vraciame domov, najmä po dlhšej dobe, musíme konštatovať, že tu, možno kvôli ničím nerušenému prúdeniu vzduchu, aj oblaky sú nízko, aj Pán Boh je blízko, výborne vieme oddychovať.

Jolana Pepová Tímárová, Veľký Bánhedeš

Ja by som sa asi najskôr odsťahovala do komárňanského okresu. Pravdepodobne do Nededu, Vlčian alebo Šale, či na ich okolie, lebo nás tam pútajú rodinné vzťahy môjho manžela. Chodievame tam pomerne pravidelne a okrem rodiny sme si tam našli množstvo priateľov. Máme tam veľa dobrých známych. Medzi nimi by som sa cítila ako doma.

(zlh, BPL, -tre)

Foto: autori