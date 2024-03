Anketa Ľudových novín

Uverejnené: sobota, 09. marec 2024, 05:38

Ako ovplyvnili váš rodinný rozpočet ceny energií?

Anna Crnečká, Tardoš

Hoci bývam v pomerne veľkom rodinnom dome, priznám sa, že nediktujem pravidelne svoju spotrebu, ani nepozerám každý mesiac hodiny. Mám aj nočný prúd, ktorý je cenovo výhodnejší. Na elektrinu mám doplnkové kúrenie v kúpeľni. Keby bola veľká zima, tak si prikúrim. Ročne raz mi prídu odčítať spotrebu. Asi v máji by som lepšie vedela hovoriť o tom, či som na tom horšie alebo rovnako. Čo sa plynu týka, vlani mi nespôsobilo šok zvýšenie energií. Ešte pred tým som vymenila kotol za moderné kondenzačné zariadenie uzavretého systému a veľmi dobre som urobila. Moja spotreba sa znížila a preto neplatím viac ani po zvýšení cien. Okrem toho som vybavená na každú situáciu, lebo v jednej izbe mám aj kachľovú pec na drevo, ktorá v prípade nutnosti vykúri dve izby. A sú aj miestnosti, ktoré len temperujem, lebo sa v nich zdržiavam len sporadicky. Celkovo vzaté, strážim si spotrebu plynu a vody, kontrolujem si nielen to, koľko miniem, ale aj to, čo mám platiť a aby som zaplatila načas. Dbám na to, aby som si aj odložila všetky zaplatené šeky. Raz, ani nie tak dávno, mi plynárne spôsobili šok, keď mi prišiel účet na 120 tisíc forintov. Vybrala som zo šuplíka poodkladané šeky a zavolala som do plynární hneď ráno. O pol hodinu sa chyba našla a vysvitlo, že mám zaplatiť iba štvrtinu, 31 tisíc. Uľavilo sa mi.

Eva Császáriová, Nová Huta

Áno, bohužiaľ zvýšenie cien v značnej miere ovplyvňuje náš každodenný život. Nateraz sme si uvedomili, že kvôli zdražovaniu hodnota nášho platu extrémne klesla. Táto situácia nás donútila, aby sme nakupovali „múdrejšie“, uprednostňujeme akcie, vyhýbame sa menej potrebným tovarom a zároveň dúfame, že tie neprajné pomery čoskoro budeme mať za sebou.

Zuzana Hollósyová, Budapešť

Ja bývam v paneláku, v ktorom vlastne býva toľko rodín ako v menšej osade, je tu 180 bytov. Máme individuálne centrálne zásobovanie teplom. Máme na streche kotol, ktorý zásobuje teplom celú našu „dedinu“, teda celý dom. Vlani nám zvýšili spoločné náklady na každý byt, mne konkrétne o 1200 forintov mesačne. Máme v tom teplú vodu a kúrenie. O to sa zdražili moje náklady. Elektrinu používam tak málo, že som neprekročila limit dotovanej elektriny. Preto sa mi ani nezdražila. Môžem konštatovať, že zvýšenie cien energií neovplyvnilo môj rodinný rozpočet.

Matej Kešjár, Čabasabadi

Samozrejme, každý pocítil zvýšenie režijných nákladov, ale u nás to nebolo až do takej miery, že by to znamenalo pre našu domácnosť veľký problém. Miesto 13 tisíc platíme za vodu a elektrinu 18 tisíc, čo ja nepokladám za veľkú zmenu. Čo sa týka plynu, to bolo komplikovanejšie, ale využili sme zákonnú možnosť a rozdelili sme si dom na dve domácnosti a takto platíme skoro rovnako ako predtým. Inak mám aj poslušnú rodinu a keď sa rozhodneme, že treba sporiť, tak to všetci dodržujeme. Najviac vieme ušetriť na elektrine. Dávame pozor na to, aby neostali spotrebiče zapnuté, keď nie sme doma, alebo keď ich nepoužívame. Tu ide napríklad o nabíjačky, alebo iné malé spotrebiče. Ale zvykli sme odstaviť aj ohrievač vody. Zaobstarali sme úsporné LED žiarovky, ktoré majú menšiu spotrebu elektriny. Na plyne zas šetríme tak, že keď nie sme doma, tak stiahneme kúrenie a ide iba na základnom stupni. Na vode nevieme ušetriť, ale to nie je veľká časť režijných nákladov. U nás na dedine viacerí prešli z plynového kúrenia na kúrenie drevom, lebo tak je to vraj trochu lacnejšie.

Mária Žiláková, Veľký Bánhedeš/Budapešť

V poslednom čase sme zaznamenali naozaj vysoký nárast cien. Pokiaľ ide o režijné náklady za komunálne služby, nemalo to na mňa veľký vplyv, pretože bývam v garzónke, ktorá mala predtým minimálne náklady na údržbu. Nevediem veľkú domácnosť, ale som si istá, že keby som mala väčší dom, pocítila by som to viac. Čo však moja peňaženka značne pociťuje, je zvýšenie cien potravín. Na tých však nemôžeme šetriť, pretože sú nevyhnutné pre našu každodennú existenciu.

(bpl, ef, etr)

Foto: autori, archív