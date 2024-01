Uverejnené: nedeľa, 07. január 2024, 05:59

V hlavnom meste Slovinska sa na prelome roka uskutočnilo Európske stretnutie mládeže, ktoré tradične organizuje ekumenické spoločenstvo Taizé v spolupráci s miestnymi cirkvami a s podporou samosprávy mesta.

Od roku 1978 sa koncom každého roka tisíce mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov, rôznych národností a vierovyznaní stretávajú na päť dní v jednom z najväčších európskych miest, aby sa spoločne modlili a zdieľali život s ľuďmi z regiónu a miestnymi cirkevnými spoločenstvami.

Ako vysvetľuje komunita Taizé, účastníci sa „vydávajú na cestu, zanechávajúc za sebou známu pôdu svojich domovov, aby ich prijali a pohostili obyvatelia regiónu, aby sa navzájom spoznali a mali účasť na živote a kultúre iných, aby sa stretli s ďalšími mladými ľuďmi z celej Európy a iných kontinentov, aby hľadali zmysel života prostredníctvom modlitby, ticha a spevu, osobnej reflexie a výmeny myšlienok a aby spoločne začali nový rok 2024.“ Na oplátku „hostitelia otvárajú dvere svojich domovov, prijímajú cudzincov a chcú sa s nimi na tento krátky čas podeliť o svoj život“, čo si „od každého vyžaduje vzájomnú dôveru, takže stretnutie sa stáva znakom toho, ako môžeme žiť v solidarite a priateľstve.“

Európske stretnutie mládeže v Ľubľane sa začalo 28. decembra a trvalo do 1. januára 2024. Prvý deň sa niesol v znamení nadviazania kontaktu s hostiteľskými komunitami. Večer sa konala prvá spoločná modlitba v Aréne Stožice, kde mladých kresťanov privítali katolícky arcibiskup slovinského hlavného mesta Stanislav Zore a pastor Geza Filo, hlava slovinskej luteránskej cirkvi. Prior komunity Taizé brat Matthew vo svojom zamyslení citoval z listu, ktorý napísal mladým ľuďom na rok 2024 s názvom Spoločne na ceste. Zdôraznil, že všetci kresťania sú „sestry a bratia, zjednotení v spoločenstve zatiaľ nedokonalom, ale skutočnom. ... Či nás Kristus nevolá a neotvára nám cestu, aby sme s ním kráčali ako spoločníci na ceste spolu s tými, ktorí žijú na okraji našej spoločnosti? Na tejto ceste, v dialógu, ktorý je jeden, chceme pamätať na to, že sa navzájom potrebujeme nie preto, aby sme si vnucovali svoje názory, ale aby sme prispeli k pokoju v ľudskej rodine,“ povedal. Zdôraznil, že spoločná cesta na stretnutí v Ľubľane je vyjadrením túžby kráčať s Kristom a je malým príspevkom k svetovému mieru. Keď hovoril o mieri, spomenul najmä Ukrajinu a Palestínu, pričom varoval pred naivitou, pretože mier musí byť spojený so spravodlivosťou pre všetkých.

Brat Matthew poznamenal, že Ježiš sa s nami stretáva v hĺbke našich túžob. „Sme pripravení dôverovať tomu, ktorý nás miluje?“ opýtal sa. Povzbudil prítomných, aby boli počas týchto dní pripravení počúvať jeden druhého, pretože možno práve vďaka tomu môžeme počuť, ako k nám hovorí Boh.

29. a 30. decembra sa v hostiteľských komunitách uskutočnili ranné modlitby, po ktorých nasledovali stretnutia v malých skupinkách s mladými alebo staršími ľuďmi zapojenými do miestneho spoločenstva. Poobede sa účastníci schádzali na modlitbe v rôznych kostoloch v centre mesta, na tematických stretnutiach o viere a vnútornom živote, o zapojení sa do života komunity, o kultúre a umení. Po večeri sa v Aréne Stožice konali večerné modlitby.

Posledný deň roka sa začal účasťou na nedeľných oslavách v hostiteľských komunitách a zvyčajným programom. Po spoločnej večeri v Aréne Stožice a večernej modlitbe sa pred polnocou konala modlitbová vigília za svetový mier, po ktorej nasledoval Festival národov. 1. januára mládež oslávila vstup do nového roka s hostiteľskými komunitami a po spoločnom obede sa vydala na spiatočnú cestu domov.

Podľa TK KBS

Foto: Marija Poklukarová