Namiesto editoriálu: Pukancový deň

Uverejnené: štvrtok, 19. január 2023, 06:29

Američania radi oslavujú a stále vymýšľajú možnosť na oslavu. Jednou z tých možností je napríklad aj Národný deň pukancov, ktorý oslavujú 19. januára.

Je to zaujímavý pokrm, totiž vyvoláva dojem „niečoho nezdravého pod zub“, a pritom je zdravý. Neboli by to Američania, keby o tom nemali prieskum (hoci najviac čudných výskumov prichádza od britských výskumníkov). Takže aj zistili, že vypukaná kukurica obsahuje extrémne veľa antioxidantov a tiež zachytáva radikály, ktoré chránia naše telo pred znečisteným životným prostredím a karcinogénnymi škodlivými látkami. Jedna porcia popcornu obsahuje neuveriteľných 300 miligramov antioxidantov (známe tiež aj ako polyfenoly). Na porovnanie: taká istá porcia ovocia ich obsahuje len okolo 160 miligramov. Pretože na rozdiel od popcornu obsahuje ovocie prevažne vodu.

Hovoria, že pukance sú vo svojej jednoduchosti také lahodné, že to proste treba osláviť. A vzhľadom na to, že pukance sú úzko spojené s pozeraním filmov, môžeme povedať, že je to vlastne národný deň sledovania filmov.

Avšak je tu ešte niečo. My, Slováci v Maďarsku poznáme aj iný kukuričný pokrm – makovú kukuricu. Uvarená kukurica, posypaná makom a poliata medom bola aj v dávnych časoch lahôdkou pre našich predkov. Možno by sme si mohli aj my vytvoriť nový sviatok, a to národný deň makovej kukurice. Čo poviete?

Eva Fábiánová