V zrkadle času (4/2023)

Uverejnené: nedeľa, 21. január 2024, 05:42

Pred 60 rokmi: Pätnásťročné Ľudové noviny slúžia našim Slovákom

Naša redakcia usilujúc sa byť hodná dôvery pri redigovaní snaží sa o zostavenie takých novín, ktoré slovenskí pracujúci radi kupujú, lebo ich pokladajú za svoje a prosí ich o to, aby sa čím väčším počtom zapojili aj do písania príspevkov.

Uplynulých pätnásť rokov podvrátilo mienku tých pesimistov, ktorí pochybovali o životaschopnosti slovenských novín. Listy dochádzajúce do redakcie svedčia o tom, že záujem o Ľudové noviny neklesol. Z riadkov, ktoré prichádzajú k nám nielen od tunajších čitateľov, ale i z Československa, ba aj zo zámoria, cítiť nielen záujem, ale i snahu pomáhať. To nás posilňuje vo viere, že Ľudové noviny ešte dlho a dobre budú slúžiť svojmu poslaniu, zostanú smelým zástancom záujmov Slovákov v Maďarsku. (16. januára 1964)

Pred 30 rokmi: Urobiť viacej preto, aby slovenský jazyk tu nezanikol

Riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave Ján Kuba: – Slováci v Maďarsku by sa nemali hanbiť za to, že sú Slováci. Na nedávnej prehliadke folklórnych súborov v Budapešti som sa opýtal tých detí, ktoré tam boli ako členovia slovenských súborov, ako mi rozumejú, chcel som sa s nimi aj porozprávať. Rozumeli mi dosť málo, z čoho som bol jednak utrápený: na druhej strane som si však ihneď uvedomil, že našu spoluprácu musíme spolu s našou pomocou orientovať aj do inej sféry, než ktorú predstavuje tá tradičná kultúra. Aby tie deti nielen spievali a tancovali, musíme vykonať oveľa viac aj v jazykovej oblasti. Nie je predsa mysliteľné, že ak tak krásne znie slovenčina z úst slovenských detí z Vojvodiny a Rumunska, aby tomu tak nebolo aj u Slovákov v Maďarsku. Musíme teda urobiť oveľa viacej preto, aby slovenský jazyk tu nezanikol. (27. januára 1994)

Pred 25 rokmi: Národnostné samosprávy oživili verejný život

Predseda Úradu pre národné a etnické menšiny Tošo Dončev: – Vznik systému menšinových samospráv v Maďarsku do značnej miery prispel k tomu, že záležitosti minorít sa posunuli z periférie verejného života. V mnohých osadách ožil národnostný verejný život, vzrástla účasť ľudí na kultúrnom, spoločenskom a hospodárskom živote a čoraz bežnejšie sa zapájajú do procesu rozhodovania. Základom toho je paragraf ústavy, podľa ktorého v našej vlasti „národné a etnické menšiny sa podieľajú na ľudovej moci, sú štátotvornými činiteľmi.” Maďarská republika im zabezpečuje kolektívnu účasť vo verejnom živote a môžu vytvárať miestne a celoštátne samosprávy. Toto všetko prispelo k rozšíreniu systému inštitúcií na presadzovanie záujmov menšín. Čiže popri predošlom zastupovaní záujmov na úrovni spolkov vznikli národnostné samosprávy s verejnoprávnym postavením a garantovanými právami. (28. januára 1999)

FotoMOMENTKY z našej minulosti

3. januára 1970 v Slovákmi obývanej pripeštianskej obci Kerepeš príslušníčky rodiny Zlatníkovcov v ľudovom odeve vítajú sčítaciu komisárku E. Mayerovú počas 11. oficiálneho sčítania obyvateľstva v Maďarsku. (mti)

V Huti (Pilisszentlélek), našej najmenšej Slovákmi obývanej slovenskej obci v Pilíši, 3. februára 1970 miestny gazda Július Jánosi s jedným chlapcom píli drevo na svojom zasneženom dvore. (mti)

Ochotnícki muzikanti pionierskej organizácie základnej školy v Pišpeku (Püspökhatvan) začiatkom roka 1952 zožali veľký úspech na okresnej kultúrnej prehliadke v Asóde. (mti)

Zostavil: Imrich Fuhl