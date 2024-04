V zrkadle času (16/2023)

Uverejnené: piatok, 12. apríl 2024, 05:50

Pred 55 rokmi: V Kondoroši otvorili obnovenú zbojnícku čárdu

Kondoroš je neveľká, dodnes aj Slovákmi obývaná dolnozemská obec, ktorú ale poznajú po celej krajine. Literáti ospevovali chýrnu kondorošskú čárdu, ktorá dodnes zachovala stopy po legendárnom živote zbojníka Sándora Rózsu.

To láka sem početných domácich i zahraničných turistov, ktorí sú zvedaví, aké pamiatky nájdu v Kondoroši po povestných bájkach, tie totiž najstarší ľudia Dolnej zeme ešte aj dnes poznajú. V obnovenej čárde vďaka viacmesačnej bádateľskej práci otvorili a verejnosti sprístupnili veľkú podzemnú chodbu, cez ňu sa možno dostať k veľkému komínu, ktorý bol úkrytom zbojníkov. (17. apríl 1969)

Pred 40 rokmi: Protifašistický boj organizoval z pilíšskych jaskýň

V baníckom meste Dorog usporiadali pamiatkovú výstavu významnej osobnosti medzinárodného robotníckeho hnutia, slovenského rodáka zo Šárišápu Jána Zderku. Odborára a organizátora baníckych štrajkov v Pilíši po jeho návrate z Francúzska v roku 1932 maďarské úrady zatkli a odsúdili na väzenie. Člena ústredného vedenia odborov nezlomil ani žalár, ani nezamestnanosť. Jánovi Zderkovi v roku 1944, keď ho opäť zatkli, hrozil trest smrti, podarilo sa mu však utiecť a z pilíšskych jaskýň organizoval protifašistický boj 34-člennej skupiny partizánov. Neskôr pracoval ako tajomník a potom i predseda Odborovej organizácie baníkov a zastával aj ďalšie vedúce funkcie. (19. apríla 1984)

Pred 20 rokmi: Dôveryhodná osobnosť je nesmierne dôležitá

O plánovanej registrácii národnostných voličov predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová-Baráneková na regionálnej porade ZSM v Šalgótarjáne povedala: „Nemôžeme sa neustále odvolávať na históriu. Stredná a mladá generácia by mala rozmýšľať inak. Maďarsko investuje do národností nemalé financie, aby naďalej mali určité práva. Minimum je, aby sme si povedali, že sme Slováci, aby sme nežili v inkognite alebo v ilegalite. Pritom v malých osadách je nesmierne dôležitá osobnosť, okolo ktorej sa sústreďuje národnostný život. Ak je to osoba dôveryhodná, ľudia idú za ňou. Svedčí o tom aj príklad zo sčítania ľudu, keď sa k svojej slovenskej národnosti hlásilo viac občanov tam, kde chodili po domácnostiach naši národnostní aktivisti.“ (15. apríla 2004)

FotoMOMENTKY z našej minulosti

Koncom apríla 1960 dve ženičky pri jarných prácach pod kvitnúcimi ovocnými stromami kdesi pod Pilíšom. Presné miesto zhotovenia záberu nie je známe. (mti)

Začiatkom apríla 1990 Mestská rada v Békešskej Čabe sa rozhodla odstrániť z Námestia slobody sochu V. I. Lenina, ktorá tam stála takmer tridsať rokov. (mti)

Maďarská delegácia na bratislavskom summite Poľska, Česko-Slovenska a Maďarska 9. apríla 1990: (zľava) dočasný prezident republiky Mátyás Szűrös, predseda vlády Miklós Németh, minister zahraničných vecí Gyula Horn, štátny minister Imre Pozsgay a podpredsedníčka Národného zhromaždenia MR Mária Jakabová, dlhoročná predsedníčka Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. (mti)

Zostavil: Imrich Fuhl