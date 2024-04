Namiesto editoriálu: Spolupráca

Uverejnené: štvrtok, 25. apríl 2024, 09:20

Voľby do národnostných samospráv sú už za dverami, 20. apríla sa začala kampaň. My, Slováci v Maďarsku, máme to šťastie, že naše najväčšie celoštátne organizácie sa dohodli a podpísaním volebnej koaličnej dohody sa zaviazali, že do volieb do celoštátnej samosprávy idú spolu. To znamená, že podľa našich informácií bude iba jedna listina a preto aj kampaň bude miernejšia, než iné.

Ostatné národnosti v Maďarsku to nemajú také jednoduché. Ich nominačné organizácie sa nevedeli dohodnúť a takto budú bojovať o každý hlas pre seba. My môžeme získať hlasy spolu. Spolupráca je teda dôležitá, lebo v tomto prípade naozaj slúži našej národnosti, aby sme vedeli pracovať a žiť a aby sme sa nerozhádali ešte predtým, ako by sme začali pracovať. Spoločný cieľ – zachovanie slovenskej identity a výdobytkov ostatných rokov – naše organizácie viedol podobne ako pred 4,5 rokom aj teraz k spoločnej listine. Nám voličom neostáva nič iné, len hlasovať na ňu.

Vlastne dovtedy máme ešte aj iné úlohy. Ak ste sa nezaregistrovali na zoznam národnostných voličov, urobte to. Informujte sa o kandidátoch miestnych a regionálnych slovenských samospráv, aby ste sa 9. júna vedeli rozhodnúť.

Webová redakcia nášho týždenníka pripravila infografiky s najdôležitejšími otázkami, takže sledujte nás na facebooku, instagrame, tiktoku a threads, aby ste sa dozvedeli čo najviac podrobných informácií. Ak by ste mali ďalšie otázky, na ktoré sme my zatiaľ nemysleli, pokojne nám ich napíšte, a my zistíme odpoveď.

Lebo úspech volieb bude aj výsledkom našej spolupráce.

Eva Fábiánová