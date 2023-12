„Štetce sú ako rozprávajúce pery...“

Uverejnené: sobota, 16. december 2023, 12:58

V budapeštianskom stánku slovenskej kultúry otvorili 7. decembra vernisáž diel slovenskej výtvarníčky Kati Papp Zemkovej. Ako o umelkyni prezradila Magda Vadászová, kurátorka výstavy v Slovenskom inštitúte Budapešť, Katkine korene siahajú do Budapešti, veď sa tu narodila a žila jej milovaná stará mama, ktorá sa po vojne presťahovala do Šale.

Výtvarníčka Kati Papp Zemková získala diplom na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, v odboroch história – výtvarná tvorba – muzeológia v roku 2001, pod vedením akademického sochára Viliama Lovišku. Ešte o rok skôr sa zúčastnila na medzinárodnom projekte Andyho Warhola so známym fotografom a výtvarným umelcom Danielom Brogyányim. S priaznivým ohlasom sa stretol v roku 2018 odštartovaný spoločný projekt so známym básnikom a esejistom Jánom Štrasserom s názvom TOTO SOM..., kde vytvorili jedinečnú symbiózu básní a obrazov. Diela výtvarníčky sú plné farieb a dynamickej energie. Preto je jej tvorba odbornou i širokou verejnosťou hodnotená vysoko pozitívne.

Minulý rok sa Kati stala laureátkou prestížneho ocenenia Identifikačný kód Slovenska, ktoré jej na Bratislavskom hrade udelilo za podpory Európskej akadémie vied a umení umelecké združenie ARTEM. Zároveň je výtvarníčka na zozname profesionálnych umelcov Fondu na podporu umenia a v neposlednom rade na zozname umelcov odporúčaných pre reprezentáciu SR, vedenom Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Kati je členkou medzinárodného umeleckého združenia SINERGIART so sídlom v Barcelone. Vydavateľstvo Perfekt tento rok vydalo knihu s názvom Pravdy a sny, v ktorej sa snúbi výtvarné umenie Kati Papp Zemkovej s veršovanými reflexiami kreatívneho producenta a galeristu Ivana Matulíka. Kniha sa dostala až do finále o ocenenie Kniha roka a tým, že je napísaná v troch jazykoch, po anglicky, po slovensky a po maďarsky, stala sa súčasťou knižných veľtrhov v Londýne, Budapešti a Frankfurte nad Mohanom. V roku 2022 zároveň umelkyňa prevzala aj špeciálnu cenu medzinárodnej odbornej kritiky na výtvarnej súťaži v Taliansku.

Kurátor viacerých výstav výtvarníčky Ľuboslav Moza o nej hovorí: „Kati Papp Zemková patrí medzi vzácne výtvarné umelkyne, ktoré vedia nielen maľovať, ale i tvoriť mimoriadne umelecké diela. Katkine obrazy patria dnes medzi tie výnimočné. Nielen preto, že je profesionálkou. Jej obrazy sú živé chvíľky toho života, pre ktorý slová nestačia. Sú túžbou, i slobodou, pretože abstraktný prejav diváka oslobodzuje od reálií a vnáša ho do voľnej tvorby príbehov. Kati Papp Zemková vstupuje medzí ľudí často dominantným impresionizmom v obrazoch. Dáva im hĺbku zážitkov, vyzýva k objavovaniu vlastných príbehov v nich.“ Ako sa vyjadruje o sebe a svojej vášni výtvarníčka? „Keď maľujem, cítim sa ponorená do sveta nekonečných možností a vyjadrujem svoje vnútorné emócie bez obmedzení slov. Štetce, ktoré používam, sú ako rozprávajúce pery, ktoré prevedú moje myšlienky do jazyka farieb a foriem. Každý ťah predstavuje jeden moment môjho vnútorného dialógu, ktorý sa rozvíja na plátne. Každá vrstva farby zrkadlí hĺbku mojej duše. Maľovanie je mojím spôsobom vyjadrovania, akým sa môžem podeliť so svetom aj bez potreby slov.“

Do úžasného pestrofarebného sveta Kati Papp Zemkovej môžete vstúpiť v SIB-e do 10. januára budúceho roka.

(-tre)

Foto: autorka