Súčasná moderná grafika z VSG na pôde Slovenského inštitútu v Budapešti

Uverejnené: piatok, 22. marec 2024, 05:45

Ani zvlnené frontálne rozhranie počasia, spojené s tlakovou nížou neovplyvnilo účasť záujemcov o umenie v deň vernisáže výstavy s názvom Súčasná grafika zo zbierky Východoslovenskej galérie v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti.

Riaditeľka inštitútu Michaela Pánisová Ležáková privítala hostí z Košíc, kurátora výstavy Miroslava Klebana, pracovníkov galérie Valéra Bakajsu a Zuzanu Janečkovú a prítomných milovníkov výtvarného umenia. Výstavný projekt – ako to vo svojom príhovore naznačil aj historik umenia M. Kleban – prezentuje výber diel súčasného umenia, zameraný na výtvarný druh grafiky. Vystavené diela boli do zbierkového fondu galérie zakúpené v rokoch 2020 – 2022 ako podpora umelcov v čase pandémie. Svoje práce na výstave prezentovali slovenskí umelci Lucia Dovičáková, Jana Duchoňová, Oskar Felber, Svetlana Fialová, Michal Machciník, Jarmila Mitríková, Katarína Rybnická a Boris Sirka. Títo autori sa primárne nevenujú iba samotnej grafickej tvorbe, ale je súčasťou ich tvorivej praxe, ktorá sa deje v kontexte východoslovenskej umeleckej platformy úzko spätej s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach. Výstava bude pre širokú verejnosť prístupná do 21. apríla.

(IK)

Foto: autorka