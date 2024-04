Celoštátne organizácie idú aj do tohtoročných volieb spolu

Uverejnené: piatok, 12. apríl 2024, 13:25

Zasadačka sídla Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) bola 8. apríla dejiskom slávnostného aktu podpísania koaličnej zmluvy medzi Slovenským spolkom Identita (SSI), Úniou slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) – Združením a Zväzom Slovákov v Maďarsku (ZSM), spolu vystupujúcimi ako Slovenská koalícia. Na základe zmluvy všetky naše celoštátne nominujúce organizácie do tohtoročných volieb do celoštátnej samosprávy zostavia spoločnú listinu kandidátov na posty poslancov.

„Je pre mňa veľkou radosťou a zároveň cťou, že naša zasadačka slúži pri takejto dôležitej udalosti pre náš slovenský život,“ pozdravila prítomných predsedníčka CSMM Alžbeta Hollerová Račková. Ako povedala, tento akt je na jednej strane uzavretím 4,5-ročného cyklu, ktorý máme za sebou a otvorením niečoho nového, čo máme pred sebou. „Je to spoločná zásluha všetkých ľudí, ktorí aj v uplynulom období spolupracovali v záujme našej komunity a som presvedčená o tom, že spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti,“ povedala predsedníčka a dodala, že podpísanie dohody v sídle CSSM má aj svoju symbolickú váhu a vyzvala vedúcich nominačných organizácií, aby pred podpísaním hovorili o svojich motívoch a cieľoch.

Predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková zdôraznila, že na tomto akte zastupujú všetkých svojich členov. Pripomenula, že od januára navštevuje miestne slovenské samosprávy a doteraz uskutočnili predvolebné stretnutia na Slovensku a v Tatabányi a ďalšie plánujú v Alkári. Na všetkých týchto stretnutiach odznela potreba a dôležitosť spolupráce všetkých organizácií vo všetkých oblastiach nášho národnostného života napriek rozdielnym názorom. Poznamenala, že hlavné ciele ZSM – združovať, motivovať, spájať – sa nezmenia ani v nadchádzajúcom období, ako aj osloviť všetky generácie či aktivitami alebo podujatiami. Okrem toho chcú upriamiť pozornosť na duchovné hodnoty. Ako príklad uviedla spoločnú iniciatívu s našim týždenníkom, vyhlásenie Roku osobností Slovákov v Maďarsku. Zároveň sa poďakovala A. Hollerovej Račkovej za preklad zmluvy do slovenčiny.

Predseda ÚSOM – Združenia František Zelman zdôraznil, že členovia organizácie taktiež nástoja na zostavení spoločnej listiny. Zhodli sa na tom tak na zasadnutiach predsedníctva a valného zhromaždenia, či počas návštev členských organizácií a komunít. Pripomenul, že za posledných 30 rokov sa naša komunita zmenšila, preto je našim spoločným záujmom, „aby sme v budúcnosti ľudí získavali a nie strácali“.

Predsedníčka SSI Karola Klauszová hovorila o doterajších aktivitách spolku. Pripomenula, že rozbehli online projekt zameraný na zachovanie, dokumentáciu a popularizáciu našich duchovných hodnôt a sakrálnych pokladov. V súčasnosti už majú 17 online filmov o tejto téme a začínajú tretí ročník.

Hoci nominačné organizácie sa v posledných mesiacoch viackrát stretli za zatvorenými dverami, aby prerokovali spoločnú listinu, predsa sa nepodarilo navrhnúť každému vyhovujúcu zmluvu o spolupráci vo voľbách, preto sa na začiatku stretnutia rozbehla debata ohľadne organizácie navrhujúcej spoločného kandidáta, ale napokon sa podarilo dohodnúť a zmluva bola podpísaná. Podľa nej vyššie spomínané organizácie dokážu zastupovať politické záujmy Slovákov v Maďarsku (autonómiu na poli kultúry, výchovy a vzdelávania) omnoho efektívnejšie spoločne. V spojenectve, podriaďujúc sa vôli komunity, v záujme vytýčenia a uskutočnenia spoločných cieľov, nechajúc za sebou domnelé alebo skutočné krivdy minulosti, zdržiac sa prejavov útočiacich na osoby sa rozhodli o uzavretí volebnej koalície na voľby do národnostných samospráv v roku 2024. Počas volieb do CSSM vystupujú ako Slovenská koalícia. Konečnú verziu volebnej dohody si môžete prečítať TU.

Slávnostného aktu sa zúčastnil aj slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik, ktorý na okraj dohody povedal, že „kompromis je iba vtedy dobrý, ak ho nikto nepokladá za svoju výhru. Ak má každý pocit, že zvíťazil, tak je to zlý kompromis.“ Zároveň poznamenal, že spoločným cieľom všetkých zúčastnených strán má byť dosiahnuť, aby ďalej neklesal počet Slovákov v Maďarsku a naďalej pracovať za spoločné ciele.

Po podpísaniu zmluvy vedenia našich celoštátnych občianskych organizácií zostavili listinu kandidátov na poslancov CSSM a dohodli sa na počtoch v regionálnych slovenských samosprávach. Zhodli sa na tom, že počas volieb do miestnych slovenských samospráv akceptujú kandidátov ostatných organizácií a rokovali o praktických administratívnych otázkach.

Čo nás čaká?

Po podpísaní volebnej zmluvy sme poprosili predsedov nominačných organizácií, aby pre náš týždenník poskytli krátky rozhovor, v ktorom sme každému položili tie isté otázky.

– Ako hodnotíte doterajšiu prácu vašej organizácie vo Valnom zhromaždení?

Karola Klauszová: Slovenský spolok Identita začína tretí cyklus vo VZ CSSM. Prvý cyklus sme boli v opozícii a najmä v prvých 2-3 rokoch bolo napäté ovzdušie. V súčasnom volebnom cykle máme tak isto 7 členov vo VZ, ale spolupráca bola z našej strany maximálne konštruktívna. Aktívne sme sa zapojili do práce výborov, v Náboženskom a sociálnom výbore sme mali väčšinu, ale naša činnosť bola veľmi pozitívna aj v ostatných výboroch. Tu by som vyzdvihla školský výbor, a prínosná a konštruktívna bola aj práca podpredsedu Identity Ondreja Horvátha.

František Zelman: Únia začína štvrtý cyklus vo VZ CSSM. U nás sa rozhodnutia rodia na demokratických princípoch, lebo my nemáme menej individuálnych členov, našimi členmi sú organizácie, ktoré delegujú svojich poslancov do VZ. Pracovali sme dobre, ale dá sa aj lepšie.

– Podpísaním volebnej zmluvy sa začína nová éra. Aké plány má vaša organizácia na nasledujúcich 5 rokov?

K. Klauszová: Oveľa aktívnejšie by sme sa chceli zapojiť do nášho verejného a spoločenského života. Myslím na prácu vo VZ. Chceme prinášať nové návrhy, nové plány a nové programy. Chceme navrhnúť, aby sa prehodnotila činnosť CSSM a jej inštitúcií. Myslím si, že už je na čase, aby sme oprášili niektoré veci z uplynulých 20-25 rokov, ktoré síce boli pozitívne, ale treba ich prispôsobiť novým podmienkam. V celkom inej situácii sme boli pri zakladaní inštitúcií, ako teraz. Treba sa zamyslieť, či je naozaj efektivita inštitúcií taká, akú sme chceli a akú očakávame. Je potrebná otvorená diskusia, aké boli aj naše predvolebné rokovania. Myslím si, že konštruktívna kritika nám pomôže. Treba prehodnotiť štruktúru inštitúcií CSSM a možno aj výborov. Teda máme základy, ale možno netreba ísť po tých istých koľajach v nasledujúcich 5-10 rokoch.

F. Zelman: Dobre by bolo, ak by sme niektoré veci robili na nových základoch. Tak vidím, že treba prehodnotiť fungovanie samosprávneho systému, treba ľuďom pomôcť. Ak niečo neurobíme so systémom, tak sa nám stratia mladí, ktorí popri práci nevedia vykonávať svoju funkciu poslanca. Treba niečo urobiť s touto praktickou otázkou, hoci ani sám neviem, ako by sa dala vyriešiť. Inak síce budeme mať samosprávy, ale budú v nich iba starí ľudia a to bude problém.

Ruženka Egyedová Baráneková: Táto spolupráca tu už bola, ale ešte stále sú nevyjasnené komunikačné bariéry, lebo aj v minulosti sme sa sústreďovali iba na predvolebné stretnutia a počas volebného obdobia sme všetko nechali na poslancov CSSM a my ako predstavitelia organizácií sme sa nestretávali, resp. ak sme sa stretli, tak nebola o tom reč. Ponaučením je, že sa musíme viacej stretávať, viacej komunikovať a tým by sme pomohli aj poslancom VZ CSSM, aby sa lepšie zorientovali, čo by chcela ich nominačná organizácia, resp. ako by oni mohli prispieť k dobru veci. Doteraz sme nominovali poslancov do samospráv, ale nežiadali sme od nich spätnú väzbu, že čo sa tam deje. My sme na predvolebnom stretnutí na Slovensku „vyspovedali“ našich poslancov. Je na zamyslenie, či by sa takéto stretnutia nemali robiť aspoň raz do roka, možno aj na zasadnutí VZ, kde sú prítomní aj členovia ostatných organizácií. Mohlo by to byť vo forme uvoľnenej diskusie. Teda mali by sme viac komunikovať medzi sebou s ostatnými nominačnými organizáciami a zároveň aj nominačné organizácie so svojimi kandidátmi, tak na župnej, ako aj na celoštátnej úrovni.

Eva Fábiánová

Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria