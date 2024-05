Peštianska župa v zrkadle sčítania obyvateľstva

Uverejnené: piatok, 24. máj 2024, 05:46

Ako ukázali predchádzajúce analýzy Budapešti a Békešskej župy, počet Slovákov v Maďarsku počas posledných troch sčítaní klesal. V rokoch 2001 až 2022 sa počet obyvateľov Peštianskej župy zvýšil tak z hľadiska maďarských, ako aj zahraničných štátnych občanov, ale počet osôb slovenskej národnosti sa aj tu znížil.

V rokoch 1980 až 2011 tvorili obyvatelia slovenskej národnosti v Maďarsku 19 – 20 % z celkového počtu, ale v roku 2022 sa tento podiel znížil na 17,8 %, hoci, ak vylúčime Győrsko-mošonsko-šopronskú župu, Peštianska župa mala najväčší podiel a počet osôb slovenskej národnosti (5 320), a tým predbehla aj Békešskú župu.

Z hľadiska vekového zloženia bolo v Peštianskej župe najviac Slovákov vo veku 60-69 rokov (999), ďalej vo veku 50-59 rokov (964) a 70-79 rokov (923). Počet osôb do 10 rokov patriacich k slovenskej národnosti bol 198. Čo sa týka najvyššieho ukončeného vzdelania, najviac ľudí (1 559) malo maturitu a 1 267 vysokoškolské vzdelanie. Z hľadiska náboženskej príslušnosti bolo najviac respondentov (2 692) katolíkov, 1 086 evanjelikov, 415 nepatrilo k žiadnemu náboženskému vyznaniu a 859 na otázku o náboženskej príslušnosti neodpovedalo. Z otázok o ekonomickej aktivite vyplynulo, že 2 619 osôb bolo zamestnaných, 1 970 poberalo dávky, 324 bolo mladších ako 15 rokov, 311 bolo závislých na iných osobách a 96 osôb bolo nezamestnaných. Obyvateľov so slovenským materinským jazykom v župe bolo 904, z toho najviac vo vekovej skupine 70-79 rokov (226), 502 bolo starších ako 60 rokov a 25 osôb do 10 rokov malo slovenský materinský jazyk. Počet zahraničných štátnych občanov s materinským jazykom slovenským bol 167 osôb. V kruhu rodiny a priateľov hovorilo po slovensky 1 623 osôb, pričom najviac osôb hovorilo po slovensky vo vekovej skupine 70-79 rokov (395).

Pri analýze miest a obcí Peštianskej župy tradične obývaných Slovákmi možno v rokoch 2011 – 2022 pozorovať výrazný pokles počtu a podielu Slovákov. V roku 2022 bolo v župe najviac Slovákov v obci Dabaš-Šára (761), nasledovali Mlynky (419), Santov (326), Ečer (232), Čemer (165) a Šóškút (154). Posledne menovaná patrí medzi tie, kde sa zvýšil podiel osôb slovenskej národnosti, zvýšil sa aj celkový počet obyvateľov (z 3 026 na 3 690), ako aj počet osôb slovenskej národnosti (zo 111 na 154), pričom Ečer vykazuje tiež mierny nárast (z 225 na 232). Z hľadiska hlásenia sa k materinskému jazyku bol najvyšší počet Slovákov v Dabaši-Šáre (155), Mlynkoch (144) a Santove (54).

V roku 2022 „najslovenskejšími“ obcami Peštianskej župy, kde sa k slovenskej národnosti prihlásil najvyšší podiel obyvateľov boli Čuvár (19,8 %), Mlynky (19,1 %), Santov (11,8 %), Pišpek (9,9 %) a Ďurka (9 %).

Najväčší pokles v porovnaní s rokom 2001 bol zaznamenaný v Mlynkoch, kde sa v roku 2001 k slovenskej národnosti hlásilo 70 % z celkového počtu obyvateľov, ale v roku 2022 už len 19 %.

Orsolya Szabó

vedúca kabinetu CSSM